Definidos os novos grupos da Série A2 Sem nenhum surpresa, foram definidos neste domingo à tarde os últimos cinco classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Botafogo, Bandeirante e Taquaritinga garantiram as vagas no Grupo 1, se juntando à Francana, que já estava com o primeiro lugar assegurado. No Grupo 2, Nacional e Taubaté se classificaram. Internacional e Flamengo entraram nesta rodada já classificados. Na segunda fase os oito clubes formam dois grupos com quatro clubes em cada. Os times se enfrentam, dentro dos seus grupos, em turno e returno, classificando-se para a terceira fase as duas equipes com o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos. Na terceira fase, as quatro equipes classificadas jogarão entre si em turno e returno, sagrando-se campeã quem somar o maior número de pontos ganhos nessa fase, sendo assim promovida à divisão de elite do Futebol Paulista em 2005. Os grupos ficaram formados assim: Grupo 3 - Francana (1º do Grupo 1); Nacional (2º do Grupo 2); Taubaté (3º do Grupo 2); Taquaritinga (4º do Grupo 1). Grupo 4 - Internacional (1º do Grupo 2); Botafogo 2º do Grupo 1); Bandeirante (3º do Grupo 1); Flamengo (4º do Grupo 2). A rodada - O Botafogo enfrentou o Olímpia e só seria eliminado se perdesse por seis ou mais gols. O Olímpia precisava vencer e torcer por tropeços dos adversários. Com este panorama, a partida foi emocionante e um recorde de gols estabelecido: nove. O Botafogo levou a melhor e venceu por 5 a 4, ficando na segunda colocação do Grupo 1. Para chegar à classificação, o Bandeirante enfrentou o Araçatuba, em clássico regional. Fora de casa, o BEC derrotou o arquirival por 1 a 0 e, além de comemorar a classificação, vibrou com a eliminação da AEA. O Bandeirante ficou na terceira colocação do Grupo 1. O Taquaritinga enfrentou o eliminado Rio Preto e, apesar de não fazer uma grande partida, venceu por 2 a 0, resultado mais do que suficiente para o time ficar com a quarta vaga. O Comercial entrou na última rodada com chances de classificação no Grupo 1, mas precisava derrotar a líder Francana fora de casa e ainda torcer por uma combinação incrível de resultados. A vitória contra a Francana veio, por 3 a 2, mas os outros resultados não aconteceram e o clube está fora da disputa pelo acesso. A Francana já tinha o primeiro lugar assegurado. No Grupo 2, o Nacional se classificou e ainda ficou com a segunda colocação do Grupo. Em casa, o time começou na pressão e derrotou a Internacional, líder do Grupo, por 3 a 0, com todos os gols marcados no primeiro tempo. O Taubaté ficou com a terceira colocação ao bater o Bragantino, em casa, por 3 a 1. O Bragantino já estava eliminado e apenas cumpria tabela. O São Bento sonhava com a vaga e fez o seu papel. Fora de casa, goleou o classificado Flamengo por 4 a 0. Mas, como os adversários pela vaga não foram derrotados, o time de Sorocaba está fora da disputa. O Flamengo perdeu a segunda colocação e terminou a primeira fase na quarta colocação. Em partida sem validade, Matonense e São José ficaram no 1 a 1. A Matonense já estava eliminada e o São José foi rebaixado na penúltima rodada. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 25 pontos; 2) Botafogo 24; 3) Bandeirante 22; 4) Taquaritinga 22; 5) Comercial 19; 6) Olímpia 18; 7) Araçatuba 17; 8) Rio Preto 9. Grupo 2 - 1) Internacional 27 pontos; 2) Nacional 26; 3) Taubaté 25; 4) Flamengo 25; 5) São Bento 23; 6) Matonense 17; 7) Bragantino 9; 8) São José 6.