Definidos os primeiros classificados na B1 A 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1, realizada neste domingo, definiu os primeiros times classificados para a segunda fase. No Grupo 1, a Ferroviária, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Jalesense, garantiu um das vagas do Grupo 1 graças aos 25 pontos ganhos nas dez rodadas anteriores e a melhor campanha entre os 16 participantes. A vitória contra os reservas da Ferroviária, também deu ao time de Jales sua passagem para a etapa seguinte do estadual, em segundo lugar, com 22 pontos. O Monte Azul venceu o lanterna Paraguaçuense, por 3 a 0, e ficou em terceiro, com 21 pontos, e também pode se considerar praticamente classificado, já que irá enfrentar a própria Ferroviária na próxima rodada. O Linense venceu em casa o Batatais, por 3 a 1, chegando aos 20 pontos e em quarto lugar, correndo por fora já que irá enfrentar o Tupã, em sétimo, com seis pontos, e fora da disputa. O Fernandópolis derrotou o Tupã, por 3 a 2, fora de casa, e ficou em quinto lugar, com 17 pontos, e ainda tem chances matemáticas. O Batatais, em sexto, com 13 pontos, agora só tem chances remotas. No Grupo 2, a primeira vaga ficou para o Palestra, que venceu em São Bernardo do Campo o XV de Caraguá, por 2 a 1, e chegou aos 22 pontos. O time do litoral, por outro lado, ficou definitivamente sem chances de classificação, ao amargar a sexta posição, com 10 pontos. O ECUS-Suzano segurou fora de casa o empate sem gols com o Grêmio Barueri e ficou na segunda posição, com 20 pontos. Mesmo assim, o ECUS não deve correr riscos de perder a vaga, já que irá enfrentar um desmotivado União Mogi. O time de Mogi das Cruzes é o oitavo e último colocado, com oito pontos. Em quarto lugar, com 19 pontos, o Grêmio Barueri terá pela frente o Velo Clube. O time de Rio Claro, que venceu o Santa Ritense fora de casa, por 3 a 1, é o quinto colocado, com 15 pontos. A derrota colocou o Santa Ritense na terceira posição, com 19 pontos. O Capivariano, que perdeu do União Mogi, por 2 a 1, ficou em sétimo, com oito pontos e não tem mais possibilidade de classificação. Resultados: Palestra 2 x 1 XV de Caraguá, Grêmio Barueri 0 x 0 ECUS-Suzano, Jalesense 1 x 0 Ferroviária, Tupã 2 x 3 Fernandópolis, Linense 3 x 1 Batatais, Monte Azul 3 x 0 Paraguaçuense, Santa Ritense 1 x 3 Velo Clube e União Mogi 2 x 1 Capivariano. Classificação: Grupo 1 - 1)Ferroviária 25 pontos; 2) Jalesense 22; 3) Monte Azul 21; 4) Linense 20; 5)Fernandópolis 17; 6) Batatais 13; 7) Tupã 6; 8) Paraguaçuense 3. Grupo 2 - 1) Palestra 22 pontos; 2) ECUS-Suzano 20; 3) Santa Ritense e Grêmio Barueri 19; 5) Velo Clube 15; 6) XV de Caraguatatuba 10 pontos; 7) Capivariano e União Mogi 8.