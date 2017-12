Definidos os semifinalistas da A3 Em dia histórico para o futebol brasileiro, que conquistou o pentacampeonato mundial, quatro torcidas do interior tiveram motivos de sobra para comemorar. São os semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A3, definidos após a realização da 30ª rodada, neste domingo à tarde. Ainda vão brigar pelo título da temporada: Oeste, Taquaritinga, XV de Piracicaba e Osasco. As semifinais estão definidas com o primeiro colocado, o Oeste, enfrentando o quarto, que é o Osasco. O segundo colocado, o Taquaritinga enfrenta o XV de Piracicaba. Esta segunda fase será disputada em apenas dois jogos, com Oeste e Taquaritinga levando a vantagem de realizar o segundo jogo em casa. Além disso jogam por dois resultados iguais. Campeão e vice vão subir para a Série A2 em 2003. Dois times foram rebaixados há várias rodadas: Garça e União Mogi. O grande beneficiado da última rodada foi o Oeste que, jogando em casa, venceu o Palmeiras B, por 2 a 0, garantindo a primeira posição. Também em casa, o XV de Piracicaba venceu o Osasco, por 1 a 0, garantindo sua vaga. O Osasco já estava garantido, mas caiu da liderança para a quarta posição. O Taquaritinga assegurou sua vaga ao vencer o Taubaté, por 2 a 0, no Vale do Paraíba. Barretos e Sertãozinho precisavam vencer e torcer por tropeços de outros concorrentes. Eles fizeram suas partes, mas ficaram fora das semifinais. O Barretos ganhou do Noroeste, por 1 a 0, em Bauru, enquanto o Sertãozinho também fez 1 a 0 sobre o XV, em Jaú. Confira os resultados da última rodada: Independente 0 x 0 Garça, Jaboticabal 1 x 0 Inter de Bebedouro, Noroeste 0 x 1 Barretos, Oeste 2 x 0 Palmeiras B, Taubaté 0 x 2 Taquaritinga, União Mogi 2 x 7 Ferroviária, XV de Jaú 0 x 1 Sertãozinho e XV de Piracicaba 1 x 0 Osasco. Classificação - 1) Oeste 53 pontos; 2) Taquaritinga 52; 3) XV de Piracicaba 51; 4) Osasco 51; 5) Barretos e Sertãozinho 50; 7) Palmeiras B 48; 8) Taubaté 43; 10) Internacional 38; 11) XV de Jaú e Jaboticabal 36; 13) Ferroviária 34; 14) Independente 32; 1 5) Garça 25; 16) União Mogi 14.