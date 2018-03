Definidos rebaixados no Paulista A2 A penúltima rodada classificatória do Campeonato Paulista da Série A2 ainda deixou abertas cinco vagas para a segunda fase, sendo uma pelo Grupo 2 e as quatro do Grupo 1. Mas estão definidos os quatro clubes rebaixados para a Série A3 em 200 6. O Rio Preto fará companhia a Francana, Flamengo de Guarulhos e Matonense. O rebaixamento do Rio Preto foi decretado neste domingo à tarde com a vitória do Sertãozinho fora de casa sobre o Olímpia, por 3 a 1. Assim o Sertãozinho chegou aos 24 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Rio Preto, que chegou aos 18 pontos após a vitória em casa, por 3 a 1, sobre o Bandeirante, pela manhã. O curioso é que nenhum time se garantiu, matematicamente, para a segunda fase dentro do Grupo 1, onde Comercial e Bandeirante dividem a primeira posição, com 29 pontos, seguidos por Mirassol e Araçatuba, com 26 pontos cada. À tarde, no Vale do Paraíba, o Taubaté confirmou seu favoritismo e goleou a rebaixada Matonense, por 5 a 0. Com 27 pontos no Grupo 2, o Taubaté briga pela quarta vaga com Noroeste e Nacional. Três times já estão garantidos: São Bento (42 pontos), Juventus (33) e Bragantino (32). Confira os resultados da penúltima rodada: Bragantino 3 x 2 Juventus, São Bento 2 x 0 Flamengo, Araçatuba 4 x 2 Botafogo, Oeste 2 x 1 Guaratinguetá, Comercial 3 x 0 Taquaritinga, Rio Preto 3 x 1 Bandeirante, Mirassol 1 x 0 Francana, Taubaté 5 x 0 Matonense e Olímpia 1 x 3 Sertãozinho.