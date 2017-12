Definidos semifinalistas da Série B3 O Campeonato Paulista da Série B-3, a sexta divisão estadual, já tem definidos seus quatro semifinalistas, depois da realização da 6ª e última rodada da segunda fase neste domingo. Além do Corinthians B, previamente classificado, a Ponte-Sumaré, o Paulista de Caieiras e o Montenegro de Avaré irão disputar o título da competição. Agora, o Corinthians-B, que teve a melhor campanha, irá enfrentar o Paulista, classificado como o melhor segundo colocado, e a Ponte-Sumaré jogará contra o Montenegro. As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. A rodada de domingo não teve muitas surpresas. Pelo grupo 1, o Montenegro garantiu a liderança, com 13 pontos, ao vencer o Jacareí por 2 a 0, no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, o Joseense goleou o Prudentino por 5 a 2, mas não conseguiu atingir o objetivo de ficar como time de melhor índice técnico, mesmo tendo somado 10 pontos. Pelo grupo 2, a Ponte-Sumaré venceu o Comercial por 3 a 0, em Tietê, chegando aos 12 pontos. O Paulista de Caieiras, em casa, venceu o Pirassununguense por 1 a 0, somando 11 e garantindo sua presença nas semifinais. No grupo 3, o Corinthians-B confirmou a melhor campanha da segunda fase ao golear o desfalcado Osan por 5 a 1, no Parque São Jorge. O time corintiano chegou aos 15 pontos em seis jogos disputados. O Guaçuano deixou escapar a chance de se classificar, ao perder para o Elosport, em Capão Bonito, por 2 a 1. Os dois times ficaram em segundo lugar, com 8 pontos. Resultados da rodada: Comercial de Tietê 0 x 3 Ponte Preta-B, Corinthians-B 5 x 1 Osan, Elosport 2 x 1 Guaçuano, Jacareí 0 x 2 Montenegro, Joseense 5 x 2 Prudentino e Paulista de Caieiras 1 x 0 Pirassununguense. Classificação: Grupo 1: 1) Montenegro - 13 pontos; 2) Joseense - 10; 3) Prudentino - 8; e 4) Jacareí - 3. Grupo 2: 1) Ponte Preta-B - 12 pontos; 2) Paulista de Caieiras - 11; 3) Pirassununguense - 6 e 4) Comercial de Tietê - 5. Grupo 3: 1) Corinthians-B - 15 pontos; 2) Guaçuano e Elosport - 8; 4 )Osan - 5.