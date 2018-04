Defoe perde pênalti no final e Tottenham empata com West Ham O atacante da Inglaterra, Jermain Defoe, perdeu um pênalti no final da partida, mas o Tottenham Hotspur manteve intacta sua série sem derrotas sob o comando do novo técnico Juande Ramos depois de empatar em 1 x 1 com o West Ham United, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Defoe desperdiçou uma chance gloriosa já nos acréscimos quando sua cobrança foi defendida por Robert Green, depois de ser derrubado na área. Carlton Cole colocou o West Ham na frente aos 20 minutos de jogo ao completar um cruzamento rasteiro de Nolberto Solano depois de um erro do defensor Younes Kaboul, do Tottenham. O Tottenham poderia ter conquistado um pênalti cinco minutos antes do intervalo quando o atacante Robbie Keane foi derrubado pelo goleiro Green. O West Ham empatou aos 22 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro-central Michael Dawson completou de cabeça a cobrança de falta de Jermaine Jenas. O West Ham continua em décimo na tabela com 19 pontos, enquanto o Tottenham, com apenas duas vitórias no campeonato, continua apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Na outra partida pelo domingo no Campeonato Inglês, o Blackburn se recuperou da desvantagem por duas vezes e arrancou um empate em 2 x 2 diante do Fullham. Se tivesse vencido, o Blackburn pularia para a sétima posição, mas segue em nono com o empate, que também levou o Fullham à 12a colocação na tabela. No sábado, o Arsenal abriu três pontos de vantagem na liderança ao derrotar o Wigan Athletic por 2 x 0, enquanto o atual campeão Manchester United perdeu por 1 x 0 para o Bolton Wanderers.