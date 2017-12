Dei a minha vida pelo Botafogo, diz Sandro Melhor jogador do Botafogo no Brasileiro, o zagueiro Sandro disse, em tom de desabafo, que sempre honrou a camisa do clube. Das 34 partidas do Brasileiro, até o confronto com o Marília, ele atuou em 30, ficou fora de três para ser poupado e não jogou somente em uma, por suspensão. "Sofri três estiramentos seguidos, três anos atrás, fiquei sem atuar por vários meses e cheguei a ser acusado de estar fazendo corpo mole. Foi muito triste ter a minha carreira questionada da forma como foi. Agora, ninguém pode falar nada. Dei a minha vida pelo Botafogo e o resultado está aí."