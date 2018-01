Deivid acerta ida para o Sporting O atacante Deivid acertou, na noite desta quarta-feira, sua transferência para o Sporting Lisboa, de Portugal. O negócio foi fechado pelos dirigentes do Bordeaux, da França, clube que tinha os direitos federativos do brasileiro. Os valores da negociação não foram revelados e Deivid assinou um contrato de quatro anos com a equipe portuguesa. A notícia cai como um balde de água fria para o Santos, já que a permanência do atacante no clube da Baixada Santista era dada como certa pelos dirigentes desde o início desta semana. O Santos oferecia 2,5 milhões de dólares para comprar 50% do passe de Deivid. Em Portugal, Deivid jogará ao lado de mais quatro brasileiros - os volantes Rogério (ex-Corinthians e Palmeiras) e Fábio Rochemback (ex-Inter de Porto Alegre), o zagueiro Ânderson Polga (ex-Grêmio) e o centroavante Liédson (ex-Corinthians, Flamengo e Coritiba).