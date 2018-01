Deivid acha difícil ir agora para a Espanha Não é mais segredo de ninguém que o Atlético de Madri deseja o futebol do atacante Deivid. E o jogador do Santos já começa a viabilizar a possibilidade de uma transferência para a Espanha. Se não for ainda neste início de ano, provavelmente será em julho. Em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, na edição deste sábado, Deivid confirma o interesse do Atlético, mas alerta: ?o Santos quer ganhar a Copa Libertadores e não vai permitir que eu, Robinho ou o Elano saiam neste momento?, afirmou o atacante, que tem contrato com o Bordeaux, da França, e está emprestado ao Santos até 30 de junho.