Deivid acusa juiz de xingar colega O atacante Deivid, do Santos, tratou de apimentar o empate por 1 a 1 com o Ituano, neste domingo à noite, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Segundo ele, o árbitro Sálvio Spinolla Fagundes Filho teria xingado o zagueiro Domingos dentro de campo. Após uma reclamação do santista ele teria ouvido de volta: "Tira a mão de cima de mim, vagabundo". Mas, nem os próprios companheiros de Deivid bancaram a história. O capitão Léo foi até cético: "Não ouvi ninguém falar nada. Não devemos criar polêmica com isso." O técnico Oswaldo de Oliveira, com a tranqüilidade de sempre, mostrou frieza ao analisar o jogo. Segundo ele, o Santos foi melhor no primeiro tempo e marcou seu gol. Depois, no segundo tempo, o Ituano foi ao ataque e chegou ao empate. "Esta foi a situação do jogo, com cada time dominando um tempo. Talvez tenhamos sentido um pouco o cansaço no segundo tempo", comentou. O atacante Basílio preferiu falar de seu gol, ressaltando que o time "agora chega com vários jogadores na frente e a responsabilidade de marcar não fica apenas nas costas de dois ou três". O lateral Paulo César analisou o jogo e achou que faltou "segurar mais a bola, porque tentamos resolver as coisas com muita pressa". Sobre eventual cansaço, ele não reclamou. "Temos um tratamento extracampo para suportar este ritmo de jogos. Então, não podemos falar disso, mas tentou vencer os jogos". O Santos voltará a campo quarta-feira à noite diante do Rio Branco, em Americana, defendendo a terceira posição, com 18 pontos. Até lá o departamento médico pode liberar o volante Fabinho, que acusou um problema congênito no joelho direito na partida de estréia do time na Copa Libertadores da América, na semana passada, em La Paz, onde perdeu para o Bolivar, por 3 a 2. A altitude, segundo os médicos, teria provocado a manifestação da lesão. Do lado do Ituano, o empate foi comemorado. Mesmo jogando em casa, o time do interior empatou com um grande time, considerado um dos favoritos ao título. "Equilibramos as ações até no primeiro tempo, mas sofremos um gol muito cedo. Fomos buscar o empate no segundo tempo e acho que acabou sendo justo para os dois times", analisou o técnico Leandro Campos. Wilson Mathias, autor do gol de empate do Ituano, estava feliz por sua atuação, dedicando o gol ao filho que vai nascer. "Tivemos mais posse de bola no segundo tempo, mas o empate ficou de bom tamanho", comentou. O Ituano só volta a jogar na quinta-feira, pela nona rodada, diante do São Caetano, no ABC, onde defenderá a sexta posição, com 14 pontos.