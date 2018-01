Deivid admite que está perto de ser o novo técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro deverá mesmo optar por uma solução caseira para substituir Mano Menezes. A inesperada saída do treinador após uma rápida e vitoriosa passagem pelo clube deixou um vazio que deverá ser ocupado pelo auxiliar Deivid. O ex-atacante deverá ser confirmado nos próximos dias como novo técnico da equipe mineira. Deivid chegou ao Cruzeiro trazido por Vanderlei Luxemburgo, com quem começou a carreira de auxiliar. Após a saída do técnico, manteve-se no clube, onde passou a trabalhar com Mano. Agora, provavelmente terá sua primeira oportunidade como comandante de uma equipe e garantiu estar pronto para isso.

"Vamos ter uma reunião nesses dias para definir. Eles falaram que querem seguir a linha de trabalho que conseguiram encontrar. Encontramos um perfil que achamos que é o certo. Se eu for efetivado, espero fazer um grande trabalho. Estou preparado. É um sonho que sempre esperei realizar, já vinha estudando, vinha me preparando", declarou nesta terça-feira em entrevista ao SporTV.

Desta forma, apenas detalhes burocráticos separam Deivid de assumir o Cruzeiro efetivamente. O clube optou pela manutenção do trabalho que vinha sendo feito por Mano, que teve sucesso nos 15 jogos em que comandou a equipe, com oito vitórias, uma derrota e seis empates. O nome de Seedorf chegou a ser cogitado, mas o time celeste esbarrou em uma alta multa rescisória.

Se for de fato anunciado, Deivid, de 36 anos, iniciará mais um capítulo de sua história pelo Cruzeiro. Ainda como atacante, ele teve uma passagem de bastante sucesso por lá em 2003, quando atuou em parte da campanha que deu ao clube o título brasileiro daquele ano.