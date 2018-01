Deivid ameaça deixar o Corinthians Orientado pelo seu procurador, Jorge Moraes, o atacante Deivid deu uma declaração que agitou nesta sexta-feira o ambiente do Hotel das Amoreiras, em Extrema, onde o Corinthians fez a sua pré-temporada. Após o último treino da equipe no local, o jogador aproveitou os repórteres presentes para fazer uma ameaça. ?Se o Corinthians não me valorizar eu vou embora." A frase foi dita nesta sexta-feira, mas a reivindicação é antiga. Desde o final de 2002 que o atacante garante que a Hicks Muse, ex-parceira comercial do time de Parque São Jorge, deve US$ 1,25 milhão ao Nova Iguaçu, clube onde iniciou a carreira e que detém 50% de seus direitos federativos. Embutida nessa reivindicação está a vontade do jogador de ter seu salário reajustado. Tanto Deivid como seu procurador não escondem que querem um reajuste salarial. As propostas que o atacante recebeu do Cruzeiro e do Flamengo deram mais força ao jogador e seu procurador. ?Todos os dias eu recebo fax de clubes interessados em meu futebol. O Cruzeiro e o Flamengo são apenas dois deles. As coisas têm de melhorar aqui. Caso contrário vai ficar complicado." O discurso desta sexta-feira do jogador foi totalmente diferente do que ele vinha falando nos dias anteriores. Antes, Deivid lembrava que tinha propostas de Flamengo e Cruzeiro, mas garantia que não pensava em deixar o Parque são Jorge. Além de mudar radicalmente de posição, chegou a ameaçar a nem entrar em campo pelo Corinthians no Campeonato Paulista. O técnico Geninho, já visivelmente incomodado com a falta de reforços, não quis comentar o assunto. "Isto tem de ser resolvido pelos dirigentes. Eu prefiro não me meter nestes assuntos", avisou o treinador, que faz questão de afirmar que, ao contrário do acontece com outros colegas, como Vanderlei Luxemburgo, não se intromete em renovações de contratos, contratação de reforços e muito menos em questões relativas à reajustes salariais. Quanto aos reforços, a volta do volante Vampeta ainda não foi definida. O procurador do jogador, Reinaldo Pitta, afirmou que o clube melhorou a sua proposta salarial ao jogador. Vampeta, que chegou a afirmar que estava "entristecido" com a a propsota de redução salarial feita pelo clube, mostra-se agora mais confiante. A negociação envolvendo o clube e João Alberto Ituarte, presidente do Prudentópolis, dono dos direitos federativos do atacante Liédson, segue emperrada. Entre o Corinthians e o jogador está tudo certo. O que está inviabilizando a concretização do negócio é uma liminar que o Flamengo - clube em que Liédson atuou pelo Campeonato Brasileiro de 2002 - tem para impedir que o atacante vá para outra equipe.