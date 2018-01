Deivid aposta no ?gol da sorte? O atacante Deivid, do Corinthians, herói da equipe na vitória sobre o Brasiliense por 2 a 1, no meio de semana, pela final da Copa do Brasil, admite que ganhou intimidade com o gol do fundo do estádio do Morumbi, localizado à direita das emisssoras de televisão. Foi nesse gol que ele deu sorte nas últimas quatro partidas do time do Parque São Jorge ao marcar seis gols, três contra o São Paulo. ?Não tem explicação, mas estou mesmo me dando bem com o gol do fundo do Morumbi. Espero manter a fase, pode ser no primeiro ou no segundo tempo?, disse o atacante corintiano. Leia mais no Estadão