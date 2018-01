Deivid aprimora chute de longa distância O atacante Deivid encerrou um jejum de cinco partidas sem marcar no Campeonato Brasileiro, ao abrir caminho para a vitória do Cruzeiro com os dois gols que fez contra o Internacional, domingo. A vitória por 3 a 2 manteve o time mineiro na liderança isolada da competição e levou o atacante de volta à ponta da artilharia do campeonato, com 12 gols, um a mais que Luís Fabiano, do São Paulo, e Dimba, do Goiás. A última vez que o artilheiro cruzeirense havia balançado as redes no Brasileiro foi no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no dia 18 de maio. ?Todo atacante fica incomodado quando não está fazendo gol, mas eu sempre confiei em mim, sempre tive pensamento positivo, sempre acreditei em mim", disse o atacante, que considera sua atual temporada tão produtiva quanto a do ano passado. Coincidentemente, Deivid voltou a marcar depois do retorno do meia Alex e do lateral-direito Maurinho, que estavam com a seleção brasileira na disputa da Copa das Confederações. O segundo gol do atacante nasceu de uma jogada do meia. Ele, no entanto, preferiu não fazer referências diretas e agradeceu o apoio de todos os jogadores que atuaram na partida. ?Foram dois belos gols, graças aos meus companheiros que me facilitaram para eu fazer os gols, depois de cinco jogos sem marcar. O gol veio na hora certa", observou. Deivid salientou que o belo chute que acertou de fora da área, no primeiro gol, é resultado de um exaustivo treinamento. ?É uma jogada que eu tenho tentado em todos os jogos."