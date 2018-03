Deivid assina com Bordeaux e treina O Cruzeiro já faz parte do passado de Deivid. O artilheiro do clube mineiro no Campeonato Brasileiro se apresentou nesta segunda-feira ao Bordeaux, que o contratou por US$ 5,1 milhões, assinou contrato, fez exames médicos e está pronto para iniciar treinos de pré-temporada. O atacante, de 23 anos, em princípio ficará quatro temporadas no clube francês. A negociação entre Bordeaux e Cruzeiro foi tão rápida que Deivid nem participou da goleada por 5 a 1 sobre o Paraná, domingo, no Mineirão. Os franceses tinham pressa para fechar o acordo, porque o elenco já está treinando e a intenção é a de colocá-lo no time o mais rapidamente possível. O goleador que já jogou por Santos e Corinthians substitui o português Pauleta, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. Deivid terá dois brasileiros para lhe fazer companhia na nova aventura. Um deles é Eduardo Costa, revelado pelo Grêmio e recentemente convocado por Parreira para a Copa das Confederações. O outro é Paulo Miranda, que iniciou carreira no Vasco, jogou no Cruzeiro e até um mês atrás estava no Flamengo. Em contrapartida, o clube abriu mão de Sávio. O ponta havia sido emprestado pelo Real Madrid, no começo da temporada de 2002-03, mas retornou à Espanha e assinou com o Zaragoza. O Bordeaux também é dono do passe de Christian, cedido do Grêmio.