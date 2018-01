Deivid chega a BH e fala de seleção O atacante Deivid chegou ao Cruzeiro falando em Seleção Brasileira e negando que estivesse insatisfeito com sua transferência. Ao ser apresentado nesta segunda-feira, na Toca da Raposa II, o ex-corintiano, de 23 anos, deixou claro que seu objetivo daqui para frente é repetir com a camisa celeste o bom desempenho apresentado na temporada passada, quando marcou 32 gols. Antes de assinar com o Cruzeiro, Deivid foi aconselhado pelo técnico Geninho a permanecer no Parque São Jorge. O treinador, apesar de elogiar a estrutura do clube mineiro, afirmou que o atacante, com a transferência, perderia em valorização profissional. "Ele disse que o Cruzeiro tem a melhor estrutura do Brasil e é um grande clube, como o Corinthians. Mas falou que para a minha carreira, seria melhor jogar em São Paulo, por causa da mídia", disse, o atleta, que não concorda com a opinião de Geninho. "Só depende do jogador. Se eu fizer os gols que eu fiz lá em São Paulo, lá no Corinthians, o reconhecimento virá naturalmente", disse Deivid, autor de quatro gols contra o maior rival cruzeirense, o Atlético-MG, nas quartas-de-final do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o Galo foi goleado por 6 a 2 em pleno Mineirão. Ele, contudo, admitiu que disputar a Libertadores é um "sonho" de qualquer atleta e que o fator determinante para a sua transferência foi a dívida que o clube paulista tinha com o Nova Iguaçu. Mesmo longe dos holofotes da competição sul-americana, no entanto, o jogador acredita que poderá ter uma chance com Carlos Alberto Parreira. Além disso, segundo o atacante, o "Cruzeiro é um dos clubes que mais leva jogadores à Seleção". Deivid, que "prevê uma disputa sadia" com Marcelo Ramos, Aristzábal e Mota pelas duas vagas no ataque cruzeirense, deverá estrear com a camisa celeste no próximo domingo, quando o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova, em Nova Lima, pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro pagou R$ 300 mil ao Nova Iguaçu pelo empréstimo de Deivid, até 31 de dezembro. Caso queira permanecer com o atacante, a Raposa terá a opção de adquirir 25% dos direitos econômicos que atualmente pertencem à Hicks Muse Tate & Furst, por US$ 625 mil, e mais 25% do Nova Iguaçu, por US$ 800 mil.