Deivid confirma nova formação tática e define time do Cruzeiro

Como era esperado, o técnico Deivid confirmou nesta sexta-feira a nova formação tática do Cruzeiro e definiu os titulares que vão enfrentar o Tupi, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Sem fazer mistérios, o treinador garantiu na equipe até o goleiro Fábio, que sentiu dores no joelho esquerdo e foi poupado nesta tarde.

As dores não preocupam e ele será titular, segundo o time titular definido por Deivid: Fábio; Mayke, Dedé, Manoel e Fabrício; Henrique, Marcos Vinícius, Ariel Cabral e Sánchez Miño; Rafael Silva e Alisson.

A mudança na equipe ocorrerá na parte tática, com três volantes e apenas um meia armador de ofício. Assim, linha de volantes terá Ariel Cabral pela esquerda, Marcos Vinícius pela direita e Henrique atuando mais centralizado. Sánchez Mino fecha o meio-campo, jogando mais avançado.

O ataque terá Alisson e Rafael Silva, que chegou a treinar em separado ao longo da semana. Willians, ainda em recuperação, está fora da partida deste fim de semana.

Com este novo desenho tático, Deivid retoma em parte a formação usada por Mano Menezes na segunda metade do Brasileirão do ano passado. Até então, nas primeiras rodadas deste Mineirão, o novo treinador vinha utilizando somente dois volantes no time cruzeirense.