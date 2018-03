Deivid confirma que não irá jogar Demorou. Foram cinco dias de silêncio total, resultado da autêntica clausura a que foi submetido em Jarinu para poder se recuperar de uma contusão no joelho direito que está ameaçando sua participação na partida de volta das semifinais do Campeonato Paulista, domingo, contra o Corinthians. Mas nesta sexta-feira, o atacante Deivid falou com exclusividade à Agência Estado e aproveitou para deixar claro uma coisa: "Infelizmente eu não tenho condição de jogo", assegurou o jogador, para tristeza da torcida santista. Titular absoluto do ataque santista, Deivid se contundiu no primeiro jogo, após um choque com o corintiano Otacílio, ainda no primeiro tempo, poucos minutos antes de marcar o gol. No lance, ele sofreu uma lesão no ligamento medial e no dorso no pé direito, que já foi recuperado. Desde então, o clube providenciou uma sala de fisioterapia, instalada no hotel onde ficou concentrado, exclusiva para a recuperação do atacante. "Nós estamos trabalhando forte, mas ainda sinto muita dor", disse Deivid. "Acho que é melhor me recuperar bem e ficar pronto para as finais." O atacante não encontra dificuldade para andar ou dar pequenos piques. Chega até mesmo a correr em velocidade quando está em linha reta. "O problema é no momento que preciso virar a perna para mudar de direção. É quando ainda sinto o local", lamentou.