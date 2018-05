Deivid culpa arbitragem por derrota do Cruzeiro na Sul-Minas-Rio Apesar da derrota por 4 a 3 para o Fluminense, o técnico Deivid aprovou a atuação do time na noite de quarta-feira, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo A da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio. O treinador enxergou evolução em comparação ao desempenho do time nos últimos jogos e reclamou muito das decisões do árbitro Francisco de Paula Neto, que marcou dois pênaltis para o adversário.