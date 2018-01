Deivid: Definição nesta sexta-feira O Santos espera para esta sexta-feira uma definição para o caso Deivid. O vice-presidente Norberto Moreira da Silva está na França tratando dessa negociação e nesta quinta fez uma nova proposta ao Bordeaux, clube que detém os direitos federativos do atacante. O problema é que o La Coruña e o Olympiakos estão na disputa e a oferta dos espanhóis é melhor que a dos santistas. Deivid deveria ter concedido entrevista nesta quinta, mas achou melhor esperar um desfecho das negociações. Sua primeira opção é continuar na Vila Belmiro e, se dependesse dele, estaria jogando. Seu contrato de empréstimo venceu no final do mês passado e a diretoria vem negociando com os franceses desde então. A esperança é de que o valor oferecido seja próximo da proposta do La Coruña, porque a vontade do jogador poderia contar a favor dos santistas. Deivid está apreensivo e, se as negociações não derem certo, terá de se apresentar dia 17 ao clube francês. Sem contrato, ele volta a desfalcar o Santos para o jogo de domingo contra o Goiás. O ataque deverá ser formado por Giovanni e Basílio, mas desta vez o técnico terá um meio-de-campo mais ?sólido?. É que Fabinho, que estava contundido, e Bóvio, que cumpriu suspensão, voltam ao time, garantindo melhor marcação. Gallo irá escolher entre Wendel e Elton como terceiro homem do meio e Ricardinho completará o setor.