Deivid detona zaga no desembarque Deivid não escondia a sua irritação por mais um fiasco do Santos na altitude de Quito, contra a LDU. O atacante parecia transtornado com as falhas que estão se tornando cada vez mais comuns nas últimas partidas. "Parece que o time tem que tomar um gol para acordar no jogo. Alguns acham que a equipe pode ganhar na hora que quer. E não é assim, não. Talvez haja um excesso de confiança. Se toda vez entrarmos desligados, seremos derrotados", desabafou o camisa 9. "Sofrer dois gols em menos de 15 minutos abala qualquer equipe." A bronca de Deivid pareceu ser direcionada exclusivamente ao desempenho da defesa. Dos quatro zagueiros disponíveis, somente Ávalos, de 27 anos, é o mais experiente. Os outros três (Leonardo, Halisson e Domingos) ainda não completaram 20 anos. "Equipe que quer ser campeã da Libertadores não pode tomar esses gols, senão acaba se ferrando. Muita gente diz que o time joga bem mas o resultado positivo não vem. Preferia estar jogando mal e vencendo", complementou. A metralhadora do atacante não parou. Continuou disparando contra tudo e contra todos e não escondeu que saiu bravo de campo. "Sou jogador que não gosta de perder. Por onde passei fui um vencedor, conquistei títulos e, quando você fica acostumado a essa rotina, não gosta de perder nunca. Fiquei chateado como todos os outros", afirmou. Depois de tanto ?morder?, o atacante ?assoprou?: "Não adianta ficar colocando culpa nesse ou naquele. Juntos temos de reverter essa situação." Para o jogador, a segunda derrota na Libertadores - a terceira na temporada - pode refletir na campanha do Paulistão. Na vice-liderança, com 27 pontos, o time persegue o líder São Paulo. Por isso, o jogo de domingo, às 18 horas, contra o América, na Vila Belmiro, se tornou mais importante. "Temos a obrigação de colocar a cabeça só no Paulista e vencer esse jogo, senão os dois campeonatos vão por água abaixo."