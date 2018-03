Deivid deve ficar mais um ano na Vila A diretoria do Santos deve anunciar até este sábado a permanência de Deivid por mais um ano na Vila Belmiro. Nesta sexta-feira à tarde era comentado no clube que o vice-presidente do Bordeaux (FRA), Charles Camparraux, chega à cidade para fechar a prorrogação do empréstimo do atacante, que custará US$ 1 milhão ao clube da Baixada. "Conversei com o presidente Marcelo Teixeira e o que ele me passou é que vai fazer um esforço grande para manter Deivid", disse o técnico Gallo, nesta sexta-feira à tarde. O que pode viabilizar o acerto entre Santos e Bordeaux é que o Atlético de Madrid estaria desistindo de Deivid e dando preferência à contratação de França, que deixou o Bayer Leverkusen no início da semana e não pretende retornar ao Brasil no momento. O procurador do centroavante, Vágner Ribeiro (o mesmo de Robinho) está em Madri para acertar a transferência. Além de abrir os cofres para manter Deivid até o meio do próximo ano, o Santos também inscreveu o centroavante Fabiano, de 20 anos, para já para os jogos das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Ex-jogador do Atlético de Sorocaba, Fabiano estreou contra o Coritiba, fez dois gols e passou a ser a uma nova opção para Gallo, por jogar mais fixo dentro da grande área e ter bom aproveitamento nas bolas altas. Os dois outros inscritos deverão ser o zagueiro-central Altair - se apresenta segunda-feira - e Giovanni, que vai se desligar o Olympiakos no dia 29 deste mês. Wendel, ex-Cruzeiro, vai assinar contrato nos próximos dias, mas só será utilizado no Campeonato Brasileiro. Time - O lateral-direito Paulo César será o único jogador poupado contra o Flamengo, domingo, quando o Santos tentará a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores musculares na partida contra o Bolívar, na última quarta-feira, e deve ficar no banco, entrando Flávio na posição. O Santos treina neste sábado cedo no Centro de Treinamentos Rei Pelé, almoça na Vila Belmiro e, em seguida, viaja para o Rio de Janeiro. Após o jogo contra o Flamengo fica no Rio, onde treinará na segunda-feira. A delegação volta para São Paulo somente à noite e na terça-feira cedo viaja para Santiago, do Chile, para enfrentar a Universidade Católica, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, quarta-feira à noite. Corinthians - Gallo não confirmou e nem desmentiu que teria sido convidado por representantes da MSI para ser o novo técnico do Corinthians. "Gostaria de não falar sobre isso, principalmente por respeito ao Márcio (técnico-interino). O Corinthians está com a solução lá e não deve saber", afirmou. "Minha cabeça está voltada apenas para o Santos."