Deivid diz que prefere jogar sob pressão Mesmo ostentando a artilharia do Campeonato Brasileiro, Deivid não escapou, no último domingo, das vaias da torcida do Cruzeiro quando o time mineiro perdia por 1 a 0 para o Corinthians, no Mineirão. O atacante, no entanto, garante que a manifestação dos torcedores celestes não o abalou. Muito pelo contrário, Deivid diz que é sob pressão que gosta de jogar e costuma render mais. "Eu, graças a Deus, sempre gostei de pressão, sempre gostei de responsabilidade e mais uma vez eu fui coroado", comemorou após a partida. Autor do gol de empate que evitou que o time mineiro sofresse sua primeira derrota na competição - a primeira em 35 jogos - Deivid quebrou um jejum de cinco partidas sem marcar, justamente contra o seu ex-clube. Ele considerou a irritação da torcida um procedimento "normal", pela circunstância da partida e devido ao seu próprio desempenho em campo. No início do segundo tempo, diante dos erros de passe do atacante, a torcida celeste perdeu a paciência e passou a vaiá-lo e pedir a entrada de Mota no time. "Sei que eu posso render muito mais e se eles estão me cobrando é porque sabem do que sou capaz", comentou o atleta, que se isolou na artilharia do Brasileirão, com 10 gols. O técnico Vanderlei Luxemburgo, porém, repreendeu o comportamento da torcida e saiu em defesa do atacante. "Eu convoco a torcida para ser o meu centroavante, o meu 12º jogador, mas na hora que meu jogador erra, que é aí que o jogador precisa de incentivo, ela se volta contra ele? O jogador precisa do apoio do torcedor quando está errando. Quando (o time) está ganhando de três ou quatro é mole bater palma", cobrou Luxemburgo. Corinthians - Deivid também preferiu ficar longe da polêmica ao comentar o gol que fez contra o antigo clube, na primeira vez que jogou contra o Corinthinas desde que se transferiu para o Cruzeiro. Deivid deixou o Parque São Jorge no início do ano, após reivindicar um reajuste salarial. O atacante se transferiu para a Toca da Raposa reclamando de uma suposta falta de reconhecimento dos dirigentes do Timão. Mas, segundo ele, o gol não teve nenhum gosto de vingança. "Tenho amigos no Corinthians e muito carinho pelo clube", afirmou. "Não tem sabor especial".