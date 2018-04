Deivid diz que pressão no Cruzeiro é injusta: 'A desconfiança é pela idade' Um dia após ser cobrado pela diretoria do Cruzeiro, o técnico Deivid reclamou da desconfiança do clube. Às vésperas do jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro, o treinador afirmou que a contestação é injusta e se deve a sua idade e não ao resultado do trabalho realizado à frente do Cruzeiro.