Deivid e Aristizábal sem medo da Vila O confronto entre Santos e Cruzeiro, neste sábado, às 16h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, marca o encontro do mais competente ataque com a melhor defesa da competição. O time mineiro já marcou 23 gols, enquanto as redes santistas balançaram apenas cinco vezes neste Brasileirão. Do trio responsável pela artilharia celeste - Deivid, goleador isolado do campeonato, com nove gols, e Aristizábal e Alex, com sete gols cada - dois estão bastantes familiarizados com o ambiente da Vila Belmiro. A dupla de ataque do Cruzeiro já jogou no Santos e conhece bem a pressão que os espera. "A gente nunca esquece do prato em que comeu, mas agora eu estou do outro lado. Estou defendendo as cores do Cruzeiro", disse Deivid, salientando que não guarda mágoa do clube, onde foi "revelado para o futebol brasileiro". Ele sugere que o time vai ter de privilegiar a postura combativa se quiser deixar a Vila com um bom resultado. "Jogando em casa eles virão motivados por terem conseguido a vaga na Libertadores. Temos de manter a mesma postura, a mesma vontade, a mesma pegada", recomenda. O atacante acredita que deverá ser novamente um dos alvos dos torcedores santistas, que não perdoaram sua transferência para o Corinthians. Deivid confessou que no passado ficava abalado com os xingamentos vindos da arquibancada, mas espera que a história não se repita no jogo de amanhã. O fato de estar há três jogos, incluindo partidas da Copa do Brasil, sem marcar não incomoda Deivid, que na atual temporada já marcou 19 gols com a camisa celeste. "Se eu não marcar na Vila, mas conseguir deixar um companheiro em condições de fazer o gol, ótimo", disse, ressaltando que o importante é que o Cruzeiro vença o jogo. O colombiano Aristizábal, outro ex-santista, anda também afinado com as redes. Nas competições deste ano ele já marcou 12 gols pelo time mineiro. Mas, o maior artilheiro é mesmo o meia Alex, que já fez 20. Na temporada 2003, o trio contabiliza a impressionante marca de 51 gols marcados.