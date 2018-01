Deivid é opção para ataque do Corinthians O atacante Deivid, do Santos, é a alternativa do Corinthians, caso a contratação de Vagner Love, do CSKA, da Rússia, não dê certo. Kia Joorabchian, presidente da MSI, garante que tem um acordo com os dirigentes russos, que devem liberar o ex-jogador do Palmeiras assim que o clube de Moscou terminar sua participação na Copa da Uefa. A contratação de Love também é considerada "questão de honra" pelo presidente corintiano, Alberto Dualib. No entanto, a MSI pode tentar a contratação de Deivid, se o Santos não tiver sucesso na negociação com o Bourdeaux, da França, que pede ?6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) para liberá-lo em definitivo. Se não houver acordo, Kia pode tentar trazer Devid. O iraniano também espera fechar a contratação do volante Javier Mascherano, do River Plate. Já avisou que está disposto a desembolsar US$ 15 milhões (cerca de R$ 39 milhões) pelo negócio. GUSTAVO NERY - Até sexta-feira, Gustavo Nery passa a ser oficialmente jogador do Corinthians. Kia Joorabchian deve pagar US$ 1,5 milhão ao Werder Bremen, da Alemanha, para ter o lateral-esquerdo em definitivo. Convocado para a seleção brasileira e com boas chances de ser o reserva de Roberto Carlos na Copa de 2006, na Alemanha, Nery deve assinar contrato por quatro anos com o Corinthians. "Consegui me adaptar rapidamente. Estou numa fase muito boa, tudo está dando certo", festejou. A seleção foi um dos motivos que levou Nery a voltar para o Brasil. Outra razão foi a não adaptação ao futebol alemão. A fase do lateral é tão boa que o técnico Daniel Passarella não se cansou de elogiá-lo, na semana passada. "Ele se parece muito comigo. Pega a bola e vai para cima, com raça e fôlego. É objetivo."