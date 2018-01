Deivid endurece com o Corinthians O atacante Deivid resolveu endurecer com o Corinthians, reivindicando reajuste de salários com o argumento de que merece um reconhecimento por seu trabalho, que está chamando a atenção de outros clubes. A diretoria do Parque São Jorge reagiu com a mesma energia. "O procurador do Deivid afirmou que existem propostas e estamos aguardando que ele as traga para que sejam avaliadas", disse o vice-presidente de futebol, Antônio Roque Citadini. Desde a pré-temporada em Extrema (MG), Deivid tem afirmado que está em tempo de o Corinthians reconhecer seu trabalho e lhe dar aumento, já que outros clubes estariam dispostos a lhe oferecer tais condições. O jogador garantiu, inclusive, que estaria disposto a deixar o clube caso suas reivindicações não sejam atendidas. Ao ser questionado sobre a possibilidade de sua atitude ser um blefe, o jogador se irritou. "Não sou moleque para voltar atrás nas coisas que digo." O Cruzeiro, em várias ocasiões, tornou público seu desejo de contar com Deivid embora, neste momento, não tenha oficializado proposta. O clube mineiro busca um centroavante e um volante para o estadual ao mesmo tempo que confirmou que o diretor de futebol do Corinthians, Edvar Simões, manifestou o interesse do clube em contratar o meia Jorge Wagner. No Cruzeiro, não se descarta a possibilidade de incluir o atacante corintiano na negociação. E há um motivo extra que pode colaborar para um acordo: o Corinthians contar atualmente com outros cinco atacantes - Leandro, Gil, Lucas, Liedson e Fumagalli. O técnico Geninho, no entanto, afirma que quer contar com Deivid no Parque São Jorge, lembrando que o time disputará várias competições simultaneamente. Citadini afirmou que, apesar do clube estar aguardando propostas para o atacante, ele deverá disputar as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Esquemas - Após o treino de hoje, Geninho explicou suas possibilidades táticas no Campeonato Paulista, que não incluem o esquema 3-5-2. "Poderemos jogar no 4-3-3, com um atacante vindo de trás, ou no 3-4-3. A diferença será a possibilidade de dar liberdade aos laterais." O treinador acredita ter como vantagem o fato de contar no estadual com a base que disputou o Campeonato Brasileiro. "Mas acho que, pelo fato dos times do interior já terem iniciado trabalho em dezembro, eles terão ligeira vantagem nas primeiras rodadas."