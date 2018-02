Deivid espera deslanchar no Santos A vitória contra o Guarani - a terceira seguida no Campeonato Brasileiro - foi muito importante para um jogador em especial, o atacante Deivid. Desde o seu retorno ao clube, havia marcado apenas por duas vezes, contra Juventude e Atlético-MG. Mas, no sábado, foi o autor do primeiro gol santista, que abriu o caminho para a conquista dos três pontos contra o Guarani - o Santos venceu por 2 a 1. "Eu espero que a partir de agora as coisas melhorem e eu deslanche. Sei do meu potencial e que a cobrança existe, mas encaro com naturalidade. É normal, porque eu fiz muitos gols pelo Cruzeiro no ano passado", comentou o atacante. Deivid admitiu que ainda não mostrou, em seu retorno, todo o futebol que o levou ao Bordeaux, da França, após ótimo desempenho pelo Cruzeiro no Brasileirão do ano passado, quando marcou 15 gols até julho. Segundo ele, de nada adiantava fazer uma boa partida se os gols não saíam, porque o atacante é sempre cobrado quando não marca. Contra o Guarani, apesar de não ter feito um grande jogo, conseguiu chegar às redes, o que lhe deu tranqüilidade para voltar a fazer mais gols. Depois de vencer o Guarani o Santos volta as suas atenções para o clássico de domingo contra o Corinthians, em São Paulo. O técnico Vanderlei Luxemburgo terá a semana toda para trabalhar a equipe para o jogo. E sem Diego, que nesta segunda-feira se apresentaria à Seleção Brasileira para a disputa da Copa América no Peru. Um grande problema para Luxemburgo, que não consegue encontrar um jogador no elenco que faça função semelhante à de Diego. O técnico, porém, tenta não mostrar preocupação: "Temos de trabalhar com os jogadores que temos aqui." Mas o comandante santista sabe que não será nada fácil. Contra o time de Campinas, começou o jogo com Preto Casagrande. Mas ele não agradou. No segundo tempo, foi substituído por Lello, do Santos B. Curiosamente, a falta de criatividade do meio-de-campo e os erros de passe foram os principais pontos fracos do time levantados pelo treinador santista. Não são muitas as opções no elenco. O Santos conta com poucas alternativas. O jovem Luís Augusto é o que mais se aproxima das características de Diego. Uma saída para Luxemburgo seria a entrada de mais um volante, deixando Elano e Ricardinho na armação das jogadas. "Precisamos pensar no Santos sem o Diego", disse Luxemburgo.