Deivid está de volta ao ataque do Santos O atacante Deivid está de volta ao Santos três anos depois de ter trocado o clube pelo Corinthians, levado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem tem grande amizade. Os santistas levaram vantagem sobre outros pretendentes - Corinthians e Cruzeiro-MG - por conta da desistência de dois processos, um contra o Nova Iguaçu, time de origem do jogador, e uma representação na Fifa contra o Bordeaux, referente à transferência do jogador do Cruzeiro para o time francês, transação que custou US$ 2,5 milhões. Essa foi a principal contratação santista para a fase final da Copa Libertadores da América e para o Campeonato Brasileiro. O técnico Leão disse não saber da contratação de Deivid e o presidente Marcelo Teixeira não confirmou, nem desmentiu. ?Não vou falar de jogadores porque isso atrapalha os entendimentos", disse o dirigente. Leão tem problemas para armar o time que enfrentará o Cruzeiro, às 16 horas, na Vila Belmiro. É que o centroavante Leandro Machado deixou o treinamento com dores no adutor e foi vetado. Seu substituto deverá ser Lopes, que jogará mais avançado. Com duas derrotas e uma vitória nos três jogos disputados até aqui no Brasileiro, Leão destacou a necessidade de seu time vencer. No ano passado, os mineiros levaram vantagem e isso não preocupa o treinador: "naquela partida, jogamos contra um adversário chamado Cruzeiro e agora não temos de pensar no nome nem na cor do adversário: temos de pensar na nossa necessidade, que é sempre se apresentar com um resultado positivo". Contundidos - O coletivo desta sexta-feira começou mal para os titulares, que logo sofreram um gol por falha na defesa. Logo depois, Elano deixou o treino reclamando de dores musculares na coxa e Leandro Machado também saiu contundido. Leão fez duas alterações no time, que acabaram dando certo: Preto Casagrande entrou no lugar de Elano e Lopes como centroavante, na vaga de Leandro. A movimentação da equipe melhorou e, no final, o time principal venceu por 4 a 1. Examinados pelos médicos, Elano foi liberado para treinar neste sábado e deve atuar contra o Cruzeiro. Já com Leandro Machado a situação é mais séria: ele sentiu dores no músculo adutor e passou por uma ressonância magnética à tarde e foi vetado para a partida. As contusões fizeram com que Leão chamasse dois juniores para completar o time reserva. "Com os jogadores que temos, que são em número de 17 deles, fora os goleiros, aptos a jogar, significa que temos a reposição de peças". Arbitragem - Leão comentou que nas duas derrotas no Brasileiro, seu time não conseguiu terminar com 11 jogadores em campo. Ele se recusou a comentar a arbitragem desses últimos jogos. "Nunca mais vou comentar, tanto é que estou de escudo para que não haja problemas maiores e vocês (jornalistas) estão cansados de ver isso nos dois jogos fora de casa". O treinador acredita que há tempo e condições para a recuperação, mas admitiu: ?não é legal começar assim, não é?. Renato - Leão estava preocupado com a situação do volante Renato, que serviu esta semana a seleção brasileira e chegou nesta sexta-feira de madrugada a Santos. Pela manhã, o jogador já estava no CT Rei Pelé treinando com os companheiros. "Lógico que preocupa", disse o treinador, "porque ele fez uma viagem longa, ficou de segunda a quinta-feira sem praticamente nenhuma atividade física desejável para um atleta profissional; chegou pela madrugada e veio aqui para relaxar um pouco, pois o treinamento para ele é um só: descanso". Renato admitiu que estava um pouco cansado da viagem. "Mas estou pronto para ajudar a equipe nesse jogo contra o Cruzeiro", disse. Ressaltando que não há jogo fácil nesse Brasileiro, o volante diz que "perder pontos em casa num campeonato de pontos corridos complica e, por isso, temos de jogar pensando apenas na vitória". No ano passado, os santistas perderam duas vezes para os mineiros e isso fez a diferença no final, com o título conquistado pelo Cruzeiro. "Não pensamos em vingança, só em vencer", completou Renato.