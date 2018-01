Deivid está mesmo de saída do Santos O Santos está perdendo Deivid para o Atlético de Madrid. As últimas informações são de que o Bordeaux, da França, que detém os direitos federativos do artilheiro, negociou o jogador por US$ 4 milhões e agora está discutindo a indenização a ser paga aos santistas. Deivid confirmou neste domingo à tarde, em Campinas, que já acertou o contrato com os espanhóis. "Falei com o presidente do Santos (Marcelo Teixeira) e vamos ver o que ele decide nas próximas horas", afirmou Deivid. O mais provável substituto do centroavante é Marcel, ex-Coritiba, que teria conseguido a liberação do Samsung Bluewings, da Coréia. Uma importante fonte santista confirma que dificilmente Deivid deixará de se transferir para o Atlético de Madrid porque quando emprestou o jogador ao Santos foi assinado um documento entre os dois clubes permitindo que o Bordeaux o negocie a qualquer momento, desde que pague uma indenização de 10% do valor da transferência pelo rompimento do contrato. Deivid renovou com o Santos no final do ano passado e embora confirmasse, há dias, o interesse do Atlético de Madrid, prometia ficar na Vila Belmiro até o meio do ano, alegando que sonhava ser campeão da Copa Libertadores da América. Neste domingo, porém, o seu discurso mudou e, sem entrar em detalhes, já falava como ex-santista. Como o prazo para os clubes espanhóis registrarem novos jogadores termina no dia 30, as negociações devem ter um desfecho entre segunda e terça-feira. O que pode atrapalhar a contratação de Marcel pelo Santos é que a Acadêmica de Coimbra (Portugal) ofereceu 2,5 milhões de euros ao Samsung e acertou as bases contratuais com o atacante.