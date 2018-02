Deivid evita falar sobre transferência O atacante Deivid as especulações sobre o seu futuro, principalmente quanto ao possível retorno ao Corinthians, para se concentrar no jogo deste domingo que o Santos faz contra o Grêmio. Mas ele admitiu que também há uma grande possibilidade de jogar na Europa, mas que a decisão depende do Bordeaux, clube que detém o seu passe. "Meu contrato vai até junho e até lá estarei aqui. Depois quem vai decidir é o Bordeaux. Sei que há essas possibilidades, do Corinthians e de clubes do exterior, mas tudo dependerá do clube francês", afirmou Deivid. Mas, segundo o jogador, as especulações devem ficar em segundo plano. É hora de pensar no jogo contra o Grêmio. "O importante é pensar que temos de encarar o jogo do Grêmio com seriedade e ter muito cuidado com os contra-ataques", disse. Segundo ele, o fato de o time gaúcho estar na lanterna do campeonato pode até complicar as coisas para o Santos. "Eles (jogadores do Grêmio) não se conformam de terem sido rebaixados e isso pode dificultar porque os jogadores estarão com mais vontade ainda de jogar e exigir muito esforço e concentração da nossa parte", declarou Deivid.