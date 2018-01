Deivid faz duelo com Guilherme em BH Companheiros de clube durante a disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado, os atacantes Deivid e Guilherme estão entre as principais atrações e travam um duelo à parte no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste sábado, às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O primeiro fará a sua estréia com a camisa celeste e Guilherme vem se destacando no time de Celso Roth com um alto índice de aproveitamento - ele é vice-artilheiro da competição, com cinco gols, um atrás do cruzeirense Mota. Apesar de bastante confiante, Deivid admite que estrear num clássico provoca um "friozinho na barriga". "Mas, graças a Deus eu nunca decepcionei num clássico", completa o jogador, que na última vez em que enfrentou o Atlético, marcou quatro gols, na goleada do Corinthians, por 6 a 2, em pleno Mineirão, nas quartas-de-final do Brasileiro do ano passado. O atacante do Galo, que enfrentará pela primeira vez o Cruzeiro desde que retornou ao clube alvinegro, aposta que desta vez a história será diferente e promete ser decisivo no clássico. "O Guilherme sempre foi um jogador de área, sempre marcou muitos gols, mas contra o Cruzeiro ele não vai fazer não", rebateu Deivid. O Cruzeiro lidera a competição com 100% de aproveitamento. O time de Vanderlei Luxemburgo conquistou até o momento 15 pontos em cinco jogos. O Atlético está em terceiro lugar, dez pontos em 12 disputados. A expectativa é que o estádio da Pampulha receba um público de cerca de 50 mil pessoas.