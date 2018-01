Deivid fica animado com Geninho Dos jogadores da atual equipe do Corinthians, só um conhece o novo treinador do Corinthians: o atacante Deivid. Apesar de lamentar a saída de Carlos Alberto Parreira, que foi para a seleção brasileira, o jogador se animou com a chegada de seu substituto. "É um técnico que trabalha dentro de campo e é amigo fora dele", afirma Deivid. O jogador corintiano já deu algumas dicas do estilo de trabalho de Geninho. "É um treinador que quando um jogador está errando chama em um canto para conversar. " Deivid, no entanto, diz que seu jeito conciliador não quer dizer falta de pulso. "No time dele só jogam os melhores", garantiu. Outra dica dada pelo jogador corintiano é sobre a atitude que mais irrita Geninho. "Ele detesta quando o jogador sai de campo (na hora da substituição) balançando a cabeça." A apresentação de Geninho foi marcada pelo início da tarde de amanhã. O vice presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, não disse se algum novo jogador será apresentado junto com o técnico, mas garantiu que Geninho será ouvido quanto às novas contratações para a temporada. Em seguida à apresentação, o técnico segue com a delegação para Extrema (MG), onde comandará a pré-temporada do grupo até o dia 17.