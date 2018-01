Deivid garante vitória do Sporting Com um gol do brasileiro Deivid, o Sporting venceu o Vitória de Setúbal por 1 a 0, neste domingo, em Lisboa, e chegou aos 12 pontos no Campeonato Português, um a menos que o líder Porto. Já o Setúbal estacionou nos sete e caiu para sétimo. Confira os resultados dos outros jogos deste domingo: União Leiria 0 x 0 Nacional, Estrela Amadora 0 x 0 Sporting Braga, Associação Naval 1 x 0 Rio Ave, e Gil Vicente 2 x 0 Paços de Ferreira.