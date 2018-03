Deivid inicia tratamento para jogar O atacante Deivid é a principal dúvida no Santos para o clássico de domingo, que vale uma vaga para as finais do Campeonato Paulista 2001. Nesta segunda-feira, o médico Carlos Braga estava otimista com a recuperação do jogador para essa partida, porém, o técnico Geninho começa a trabalhar a partir desta terça-feira um substituto para o atleta, que tem sido um dos destaques do time neste torneio. Ele poderá escolher entre o experiente Caio, o novato Elano e o matador Rodrigão. Esse é um problema que não angustia o treinador. Com sua tranqüilidade de sempre, vai esperar até quinta-feira a palavra final dos médicos sobre Deivid, enquanto observa o comportamento dos três jogadores que poderão substituir o atacante, que iniciou nesta segunda-feira tratamento intensivo. "O Deivid recebeu uma pancada forte no pé e forçou o ligamento, que já estava inflamado", disse nesta segunda-feira o médico Carlos Braga. Deivid sentia dores no pé e seu joelho estava inchado. "O tratamento intensivo por dois ou três dias, mais o repouso poderão dar condições para ele atuar no jogo de domingo", concluiu Carlos Braga. O jogador já vinha se tratando de uma inflamação no joelho, que não o impedia de jogar. Dúvida - No clássico de domingo passado, Deivid sofreu a contusão logo depois de ter marcado o gol santista e foi substituído pelo volante Marcelo Silva. Geninho tomou essa decisão levando em conta a vantagem do empate para seu time e prevendo a pressão que o Santos sofreria por parte do Corinthians. No jogo decisivo de domingo, a possível substituição de Deivid obedecerá a outro critério, baseado no esquema tático que será armado para essa partida específica. Geninho poderá escalar novamente a dupla de área Caio e Dodô, a mesma que disputou a final do Paulista no ano passado. Com isso, contará com jogadores mais experientes numa partida decisiva, que vale uma vaga para a disputa do título. O centroavante Rodrigão também poderá atuar junto com Dodô no ataque santista. Nesse caso, ele fica com a incumbência de jogar mais avançado, prendendo a zaga nas proximidades da área, enquanto Dodô ganha liberdade de movimentação. A terceira alternativa é Elano, jogador que foi recentemente promovido do time de juniores e é considerado um atleta de futuro. Geninho deu a primeira chance a ele no jogo contra o Mogi Mirim, quando o Santos goleou o adversário e Elano marcou seu primeiro gol na equipe profissional. Domingo passado, ele entrou no final do jogo e teve uma participação discreta. "Estou disputando uma posição no time e trabalho bastante para ter essa oportunidade", disse, não escondendo a ansiedade em poder jogar. "Não importa muito se sou escalado para sair jogando ou que entre durante a partida; o importante é jogar e ajudar o Santos a conseguir esse título". Até o final da tarde desta segunda-feira, não havia uma decisão quanto a concentração do time em Sorocaba. Nesta terça-feira, a equipe treina em dois períodos no CT Rei Pelé.