Deivid lamenta gol sofrido pelo Cruzeiro e empate no fim

"A gente sabe que isso faz parte do futebol, mas ficamos chateados, porque queremos vencer sempre e não nos contentamos com pouco. Agora é trabalhar para vencer no próximo jogo, porque o resultado do clássico não vai voltar atrás. Nós somos um grupo, quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo", disse.

Apesar do empate no fim, Deivid viu pontos positivos na atuação cruzeirense. "Nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Tivemos um impedimento mal marcado do Willian, quando ele iria sair na cara do gol. Acho que a equipe está se portando bem, mas é claro que a gente precisa ter mais a bola para controlar o jogo. Próximo ao fim da partida, não conseguimos manter a bola sob nosso domínio e aí sofremos o gol. Temos que acertar isso durante a semana para não voltarmos a cometer esse mesmo erro."

O treinador ainda fez questão de exaltar a boa atuação de De Arrascaeta, que se firmou como titular do meio de campo e marcou o primeiro gol da partida. "Fala-se muito do empate, mas acaba se esquecendo da evolução do Arrascaeta. Ele era muito cobrado desde quando chegou, tinha uma responsabilidade muito grande e nós conseguimos recuperá-lo. Isso é muito bom. Assim como resgatamos o bom futebol dele, estamos trabalhando para fazer isso com outros atletas, para que eles possam se sentir soltos e felizes para ajudar o Cruzeiro", avaliou.