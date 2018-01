Deivid marca, mas Sporting perde No encerramento da 4ª rodada do Campeonato Português, o atacante brasileiro Deivid marcou um bonito gol, mas o seu time, o Sporting Lisboa, foi derrotado pelo Nacional da Ilha da Madeira, por 2 a 1. No outro jogo desta segunda-feira, o Belenenses ganhou do Vitória de Guimarães por 3 a 1. Assim, depois de 4 rodadas disputadas, o Campeonato Português tem três líderes, todos com 10 pontos: Porto, Braga e Nacional. E o Sporting, que tinha vencido os três jogos que fez até então, ficou com os mesmos 9 pontos, agora em 4º lugar.