Deivid mistura titulares e reservas e indica mudança tática no Cruzeiro O técnico Deivid aproveitou o treino desta quarta-feira para seguir com os testes no time do Cruzeiro. Na atividade desta tarde, ele misturou titulares e reservas em trabalho tático e indicou uma possível mudança no esquema da equipe para o jogo de domingo, contra o Tupi, em rodada do Campeonato Mineiro.