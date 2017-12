Deivid pede cautela com Dedé após retorno do zagueiro aos gramados em amistoso O amistoso do Cruzeiro com o Rio Branco, do Espírito Santo, foi apenas o primeiro compromisso do time em 2016, mas acabou sendo importante para Dedé, afinal, encerrou um período de 14 meses de inatividade do zagueiro, recuperado de uma grave lesão no joelho direito. Satisfeito com o retorno do jogador, o técnico Deivid pediu cautela com Dedé, que participou de todo o segundo tempo do triunfo cruzeirense por 2 a 0, em Cariacica.