Deivid projeta 2016 no Cruzeiro: 'Sei que farei um grande trabalho'

"Este é o maior projeto profissional da minha carreira, e até da minha vida, mas estou pronto. Não encaro isto como um desafio, encaro com responsabilidade, estou preparado, estudei bastante. Desde 2007 que tenho vivido intensamente o futebol, me preparando para quando surgisse esta oportunidade. Sei da minha competência e do meu conhecimento e sei que farei um grande trabalho à frente do Cruzeiro em 2016", afirmou em entrevista ao site do clube.

Para não fazer feio em seu primeiro teste na nova função, Deivid não poupou esforço nos estudos. Mesmo já garantido no cargo, decidiu fazer o curso que a CBF está oferecendo neste fim de 2015. Ao seu lado, diversos ex-colegas já mais estabelecidos como treinadores, o que só empolgou ainda mais o ex-atacante.

"Está sendo um excelente curso, um aprendizado na verdade. Pela primeira vez estou no curso desta maneira com diversos treinadores, Dunga, Hélio dos Anjos, Silas, Doriva, Ricardinho, entre outros. Então, para mim, este curso está sendo de aperfeiçoamento em todos os sentidos. Estamos trocando várias informações e experiências e isto esta sendo maravilhoso. Meus 18 anos dentro do campo e um e oito meses como auxiliar estão me ajudando bastante. As seis escolas que peguei fora do País durante sete anos estão sendo providenciais e colocarei tudo o que venho aprendendo em prática", comentou.