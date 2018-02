Deivid promete voltar à forma após folga Sete jogos, dois gols e algumas atuações que fizeram muito torcedor santista se perguntar: este Deivid recém-contratado pelo Santos é o mesmo que brilhou pelo Cruzeiro em 2003 e pelo Corinthians em 2002? A resposta, segundo o próprio atacante, é sim. E ele quer provar isso a partir do dia 13, quando o Santos voltará a atuar pelo Brasileiro, contra o Vitória, em Salvador. ?Reconheço que meu começo não foi bom. Mas com essas duas semanas de folga na tabela vou crescer bastante. Posso garantir que, no próximo jogo, a torcida já vai ver o Deivid de outros tempos?, afirma o jogador, que foi emprestado pelo Bordeaux, da França, até junho de 2005. Juntamente com os demais atletas do Santos, Deivid está treinando em dois períodos por dia num hotel em Atibaia, interior de São Paulo. O atacante acredita que essa intertemporada, com muitos treinos e nada de jogos, será fundamental para que ele readquira sua condição física ideal. ?Cheguei da França com 77 quilos e meu peso sempre foi 74 quilos. Já estou com 75. Falta pouco para eu chegar ao ideal?, diz Deivid, que tem sido muito cobrado pela torcida na Vila Belmiro e nas ruas. ?As pessoas me perguntam por que eu não sou o mesmo dos tempos de Cruzeiro. Mas é que, na França, eu só treinava de manhã. À tarde, sem ter o que fazer, eu comia. Engordei bastante. E nesses primeiros jogos pelo Santos eu senti muita dificuldade. A mente queria ir, mas o corpo não deixava.? Outro fator que acentua a cobrança por parte da torcida é o fato de Deivid ter trocado o Santos pelo rival Corinthians em 2001. Na época, o atacante saiu brigado da Vila, disparando para todos os lados, principalmente contra a diretoria. Três anos depois, foi recontratado pelos mesmos cartolas com quem havia brigado. ?Mas tudo isso foi superado.? Se com os dirigentes Deivid já teve problemas no passado, com os colegas de time o atacante jura que nunca se indispôs. Ao contrário. Mesmo após três anos longe da Vila, Deivid diz que já se sente em casa novamente. ?Este é o elenco em que eu melhor me adaptei. Tenho muitos amigos aqui, muitos que já estavam em 2001. É como se eu não tivesse saído do Santos, mas apenas passado por um período machucado, ausente.? Robinho, uma das estrelas do atual elenco, ainda era um juvenil quando Deivid trocou o Santos pelo Corinthians. Hoje, os dois são colegas de ataque e de quarto. E têm conversado bastante para se acertarem em campo. ?Temos características de jogo parecidas. Por enquanto, estamos batendo cabeça ainda. Mas tenho certeza de que vamos nos entrosar logo?, diz Deivid. Ao contrário da maioria dos colegas de time, Deivid não anda sonhando com uma transferência para a Europa. Até porque acabou de voltar de lá. Suas metas são outras. ?Quero chegar à seleção. E dar um título ao Santos, que é o único clube onde ainda não fui campeão.?