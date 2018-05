Deivid relaciona Cruzeiro para enfrentar Tupi com Gino e Pisano O técnico Deivid divulgou neste sábado a lista dos 21 atletas do Cruzeiro relacionados para enfrentar o Tupi, às 17h deste domingo, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Ainda sem vencer em Belo Horizonte em 2016, o time convocou pela primeira vez os reforços estrangeiros Federico Gino e Matias Pisano para uma partida.