Deivid sofre lesão e preocupa o Santos O atacante Deivid sentiu uma fisgada na coxa esquerda e teve de abandonar o treino coletivo do Santos nesta quinta-feira. É dúvida para o clássico com o Palmeiras, no domingo. O médico Carlos Alberto Taira disse que o problema não é sério. Chegou a garantir a presença do jogador no clássico contra o Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, recomendou um exame de ressonância magnética. Quem estava atento ao treino também pôde perceber a gesto de preocupação do atacante. Deivid saiu esfregando a mão na parte posterior da coxa esquerda. Conversou com o outro médico, Carlos Braga, e deixou o campo cabisbaixo. O resultado da ressonância deve sair antes do treinamento marcado para às 16h desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.