Deivid tem a receita para o título Bem que Deivid foi tentado a deixar o Santos e voltar para a Europa, mais precisamente para o Atlético de Madrid. Mas ele resistiu e na estréia do Campeonato Paulista na quinta-feira ele teve a certeza de que permanecer na Vila Belmiro era a decisão mais acertada. Ao marcar três dos cinco gols dos santistas na goleada por 5 a 1 sobre a Portuguesa, o artilheiro do torneio avisou que o Santos quer esse título, que não conquista há 20 anos. "Nosso objetivo é ganhar esse campeonato e, por isso, estamos entrando com essa força e essa vontade". Para ele, a receita é simples: "temos de manter o pé no chão e respeitar o adversário, pois é assim que conseguiremos o título". Baseado na experiência do Brasileiro, em que os santistas tiveram de torcer boa parte do campeonato por tropeço do Atlético-PR, Deivid acha que é preciso somar o maior número de pontos possíveis para não ter de ficar torcendo contra os outros. A receita de humildade tem de ser seguida à risca pelo Santos, entende o artilheiro. "Vamos deixar essa coisa de galácticos para os jogadores do Corinthians e do Real Madrid. Nós temos de fazer nossa parte para conseguir o título". Físico - Mesmo com o pouco tempo para treinar e para a recuperação física depois das férias, os santistas conseguiram surpreender a Portuguesa de Desportos na goleada de 5 a 1. Mas quando terminou o jogo Deivid relevou que não tinha mais fôlego para dar um pique sequer. Deivid acredita que o bom condicionamento físico só vai aparecer depois do terceiro jogo pelo Paulista e, até lá, ele espera que o entrosamento do grupo, que atuou junto no ano passado, possa prevalecer. "O entrosamento foi fundamental na vitória contra a Portuguesa, pois se tivéssemos de vencer no físico e na velocidade, não íamos conseguir". O jogo contra a Portuguesa foi o primeiro de Oswaldo Oliveira no comando do Santos e o atacante viu pouca mudança na filosofia do novo treinador e a de Vanderlei Luxemburgo. "Não mudou muita coisa, a não ser no posicionamento na cobrança de escanteios. O Vanderlei gostava da marcação na diagonal e o Oswaldo prefere a homem a homem. Dentro de campo, porém, não mudou nada". Deivid evita comparação entre os dois treinadores e diz que eles têm filosofia e jeito diferentes. "O Oswaldo tem que se adaptar à gente e nós temos de nos adaptar a ele para que, juntos, possamos ter sucesso este ano". Nem a escalação de três atacantes surpreendeu o centroavante: "O Vanderlei já jogava assim e não há dificuldade em jogar com três atacantes porque estamos jogando há muito tempo juntos".