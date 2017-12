?Deixa comigo?, diz Roberto Carlos Roberto Carlos assumiu na segunda-feira que o sucesso da Seleção Brasileira contra o Paraguai, quarta-feira, depende muito do que ele vai produzir. O lateral-esquerdo garantiu que as principais jogadas do time passam por seus pés e repetiu que está pronto para levar o Brasil à vitória. Reclamou, brincando, da marcação que Sergio Markarián, técnico dos paraguaios, deve impor no setor esquerdo para impedir o seu apoio ao ataque. O jogador do Real Madrid concedeu entrevista ao Jornal da Tarde e em nenhum momento pensou em modéstia para definir o seu momento e a sua importância na Seleção. Leia mais no Jornal da Tarde