Dejair reforça meio-campo do Atlético-MG A diretoria do Atlético-MG oficializou nesta quinta-feira a contratação do armador Dejair, de 26 anos, que estava no Vitória e disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Criciúma-SC. O jogador, que será apresentado nesta sexta-feira no Centro de Treinamento de Vespasiano, assinou contrato com o clube mineiro até dezembro de 2005, com a opção de renovação de mais três anos. Os dirigentes atleticanos acertaram a compra de 50% dos direitos de Dejair. O valor da transação não foi revelada. Dejair foi contratado a pedido do técnico Paulo Bonamigo, que desde que chegou ao time mineiro já testou Renato, Juninho Cearense e Tucho na posição, mas o desempenho deles não foi o esperado. "O Dejair se destacou no último Brasileiro. É um jogador canhoto, que dará equilíbrio pelo lado esquerdo do nosso meio-campo. Estou certo que será muito útil à equipe", disse Bonamigo. O reforço foi anunciado menos de 24 horas depois de o Atlético ser derrotado pela Catuense, por 4 a 2, quarta-feira, na Bahia, na estréia do clube mineiro na Copa do Brasil.