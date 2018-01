Del Bosque aprova volta de Ronaldo O técnico do Real Madrid, Vicente del Bosque, ficou satisfeito com a participação de Ronaldo em seu primeiro treino com os demais jogadores da equipe, nesta terça-feira. ?Ele já foi incorporado ao grupo e trabalhou mais ou menos como os demais atletas?, afirmou o treinador, confiante na recuperação do atacante brasileiro. Ronaldo sofreu, assim que acertou sua transferência para a Espanha, em 31 de agosto, uma contratura muscular na perna esquerda. Segundo o médico do clube, Alfonso del Corral, o jogador estará totalmente à disposição de Del Bosque no dia 23 de setembro, dois dias antes da partida contra o Genk, da Bélgica, pela Liga dos Campeões, data da sua provável estréia no Real. O treinador, contudo, procura ser cauteloso. ?Não precisamos estabelecer prazos?, disse Del Bosque. ?O importante é que Ronaldo sinta-se melhor a cada dia.?