Del Bosque diz que Ronaldo é egoísta Ronaldo está ganhando mais um desafeto entre os treinadores de futebol. Desta vez é o técnico do Real Madrid, Vicente Del Bosque, que nesta quarta-feira não mediu palavras para dizer que o brasileiro é individualista dentro e fora de campo e é a única das estrelas do time a destoar. ?Todos os jogadores que temos, exceto um, estão muito comprometidos com o trabalho em equipe. Só um é diferente: Ronaldo?, disse o treinador, segundo o jornal espanhol Marca. Del Bosque deu as declarações na cidade de Salamanca, onde nasceu e esteve nesta quarta-feira para o lançamento de um livro. A oportunidade de detonar Ronaldo surgiu quando um jornalista lhe perguntou como é a convivência das estrelas do Real. ?Não há Zidane acima de Raúl, nem Raúl acima de Figo. O único diferente é Ronaldo. Os demais sabem que o destaque deles ocorre por causa da qualidade da equipe e por obter títulos?, respondeu Del Bosque. Recentemente, o Marca divulgou que Ronaldo estava irritado com Del Bosque por causa das suas constantes substituições. O brasileiro já tem pelo menos dois ?inimigos? entre os treinadores: o holandês Louis Van Gaal, que vetou sua volta ao Barcelona, e o argentino Hector Cúper, a quem Ronaldo credita a maior parte da culpa por sua saída da Inter de Milão.