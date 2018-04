Del Bosque diz que vai deixar seleção espanhola após Copa de 2014

MADRI - O técnico Vicente del Bosque anunciou nesta sexta-feira que deixará o comando da seleção espanhola após a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Aos 62 anos, o treinador revelou inclusive que deve deixar a profissão, e que gostaria de assumir algum cargo próximo à seleção, provavelmente na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Minha última responsabilidade como treinador da Espanha será no Mundial do Brasil. Depois, talvez possa seguir ligado à Federação Espanhola, cumprindo funções de representatividade, como agora, viajando por todas as partes do mundo por pedidos de entidades de bem público", declarou, em entrevista publicada no jornal Marca.

A intenção de Del Bosque é de se tornar uma espécie de embaixador da RFEF, diferente do desejo de Ángel María Villar, presidente da entidade, que já manifestou o interesse em renovar o contrato do treinador, campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012 à frente da seleção.

O treinador, aliás, comentou sobre o futebol da Espanha e defendeu a equipe. "Temos uma identidade própria, diferente da do Barcelona porque contamos com um equilíbrio que vem dos jogadores do Real Madrid. A equipe está equilibrada entre os jogadores dos dois times, mais alguns que atuam em campeonatos como o inglês."