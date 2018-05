Del Bosque estende contrato com seleção da Espanha

De acordo com o presidente da Federação, Angel Maria Villar, Del Bosque permanecerá no cargo até 2012 independente dos resultados da Espanha no Mundial da África do Sul, no ano que vem.

"O comitê da federação decidiu que nós continuaremos com ele por mais dois anos, independente do que aconteça. Del Bosque sabe como levar nosso time ao seu nível mais alto. Ele herdou uma brilhante equipe e soube como mantê-la no topo", afirmou o dirigente.

O técnico, que completou 59 anos nesta quarta-feira, assumiu a equipe depois da conquista da Eurocopa de 2008. Desde então, registrou um recorde de 21 vitórias em 22 jogos disputados. A única derrota aconteceu na semifinal da Copa das Confederações, diante dos Estados Unidos. O Brasil se sagrou campeão ao superar os americanos na final.

Del Bosque também deixou os espanhóis na liderança do ranking de seleções da Fifa. A equipe encerrará 2009 na ponta pelo segundo ano consecutivo, após superar o Brasil por apenas 59 pontos, no mês passado. Nas Eliminatórias da Copa, a Espanha obteve aproveitamento de 100%, o que aumentou a expectativa sobre o desempenho na África do Sul.

"Nós nos classificamos brilhantemente para a Copa da África do Sul e somos os líderes do ranking. E ainda vencemos todas as partidas, com exceção do jogo com os Estados Unidos", enumerou Angel Maria Villar, ao defender a renovação do contrato de Del Bosque.